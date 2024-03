Crotone-Messina | 14 tifosi siciliani colpiti da Daspo | la ricostruzione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2024) Marco Giambra, il questore di, ha emesso 14a di altrettantidel. Il riferimento è alla partita del campionato di Serie C Girone C tra, terminata sul punteggio di 3-3. Un gruppo di supporter ospiti è sceso dai i mezzi in via Carducci col chiaro intento di scontrarsi con i sostenitori locali. La situazione di pericolo venne scongiurata solo grazie all’intervento ella polizia e della scorta. LaLa scientifica ha ricostruito l’episodio individuando i responsabili. Per dieci di loro il divieto è scattato per un anno, per altri quattro, risultati recidivi, la misura è stata allungata a cinque e sei anni. L'articolo CalcioWeb.