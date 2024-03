Crostata al cocco | facilissima ma dal gusto inimitabile!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 26 marzo 2024) Questaalè una vera squisitezza, soprattutto per gli amanti dei dolci un po’ esotici, freschi e cremosi. Ha un guscio fragrante di frolla e un ripieno scioglievole e avvolgente che conquista al primo morso. Non contiene lievito, ma bicarbonato. Semplice da realizzare, ci permette di offrire un dessert originale a parenti e amici, ospiti per una cena di ritrovo. Il suo sapore è un inno al relax, alle vacanze e alle giornate di sole. Personalmente, mi piace aggiungere un ulteriore tocco etnico con una grattugiata di lime a fine cottura, ma possiamo anche aggiungere una manciata di gocce o scaglie di cioccolato, della granella di nocciole o guarnirla con frutti di bosco. È invitante e profumatissima, bella da vedere, irresistibile da gustare, che ne dite allora di metterci al lavoro e cucinare insieme? Si ...