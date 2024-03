Crosetto | in Ucraina no soldati italiani

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 26 marzo 2024) 23.00 "Il terrorismo non è mai finito. I nostri militari sono impegnati in Iraq,in Kuwait,combattono l'Isis,sono in Africa Il terrorismo è un fenomeno che ogni giorno le nostre forze armate e di polizia combattono,cercano di prevenire e in qualche modo di sconfiggere". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido,su Rete 4."Non c'è mai stato un soldato italiano ine non ci sarà mai. - ha aggiunto - Innon stiamo facendo la guerra, stiamo aiutando una nazione aggredita che ci ha chiesto aiuto".