Parigi, 9 mar. (Adnkronos) - E' crolla to nella notte un edificio a tre piani a Tolosa , in Francia . Il palazzo era stato evacuato nei giorni scorsi, ma le autorità stanno conducendo ricerche sotto le ... (liberoquotidiano)

Almeno due persone sono morte e più di 20 sono rimaste ferite nella tremenda esplosione avvenuta in un ristorante nella mattina di mercoledì 13 marzo in un’area residenziale della città di Sanhe, in ... (fanpage)

Nave portacontainer urta un ponte a Baltimora e lo fa Crollare: in un video il momento in cui la struttura collassa - Una nave portacontainer ha urtato un ponte a Baltimora facendolo Crollare. In un video, che circola sui social, si vede il momento in cui la struttura del Francis Scott Key Bridge, collassa. Sul posto ...video.corriere

Ora Torino studia un modo per tuffarsi nel Po: si pensa a «piscine galleggianti» - Torino sogna di tuffarsi nel Po, anche se a tutti quei politici che l’hanno proposto non ha portato un granché bene. Tre anni fa, Ugo Mattei, il professore universitario candidato sindaco per Futura, ...torino.corriere

Crolla un palazzo sui binari a Pozzuoli, la Cumana costretta a fermarsi - Crolla un palazzo sui binari a Pozzuoli e la Cumana è costretta a fermarsi per diverse ore. Sul posto arrivano i tecnici dell'Eav, la società partecipata della mobilità della Regione Campania, che, ...fanpage