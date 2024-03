Crolla ponte colpito da nave portacontainer | disastro negli Usa | tutti gli aggiornamenti in diretta

La pioggia e la neve di ieri domenica 10 marzo ha causato non pochi disagi in tutta la Lombardia: tra i tanti, due prefabbricati di un autolavaggio sono caduti nel fiume a Bovisio Masciago ed è ... (fanpage)

Nave portacontainer urta un ponte a Baltimora e lo fa Crollare: in un video il momento in cui la struttura collassa - Una nave portacontainer ha urtato un ponte a Baltimora facendolo Crollare. In un video, che circola sui social, si vede il momento in cui la struttura del Francis Scott Key Bridge, collassa. Sul posto ...video.corriere

Le 15 priorità e i conti del ponte, le infrastrutture necessarie per rendere la Sicilia competitiva - Quindici infrastrutture prioritarie mancano all’appello per fare finalmente della Sicilia l’hub commerciale del Mediterraneo verso il Nord Europa. Le tensioni nello stretto di Bab al-Mandab e il ...canicattiweb

Crollo del Morandi, i dubbi sui test ai ponti gemelli. E Anas finisce nel mirino degli avvocati - Il funzionario della società statale non ha fornito prova delle verifiche a due viadotti simili a quello dell’A10. La testimonianza ha allungato ulteriori ...ilsecoloxix