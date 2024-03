(Di martedì 26 marzo 2024) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per una settimana. Questa la decisione nei confronti di due dei tre orchestrali dopo le dichiarazioni rilasciate in un’intervista a un quotidiano locale in cui criticavano la direttrice. Per il terzo, invece, solo un giorno di sospensione. È la decisione di Andrea Peria Giaconia, sovrintendente della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, dopo che i professori si erano esposti contestando così la direttrice: "Gesti non coordinati con la partitura, abbiamo scelto di non guardarla". La direzione dell’orchestra da parte di, secondo il loro giudizio, sarebbe "non adeguata" e "incoerente con l’esecuzione musicale". Dopo un iniziale provvedimento disciplinare da parte della Fondazione, era arrivata una lettera dei tre professori d’orchestra, nella quale erano esposte le ...

Criticarono Beatrice Venezi. Sospesi tre musicisti - Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per una settimana. Questa la decisione nei confronti di due dei tre orchestrali dopo le dichiarazioni rilasciate in un’intervista a un quotidiano locale in ...quotidiano

Kate e l’annuncio sul cancro, il video non frena i complottisti - Kate e l’annuncio sul cancro, il video non frena i complottisti(Adnkronos) – Il video nel quale Kate Middleton rivela di avere un tumore non ha zittito i complottisti. Se diversi utenti sul web si son ...sulpanaro

Sean ‘P Diddy’ Combs indagato per traffico sessuale - Sean ‘P Diddy’ Combs indagato per traffico sessuale(Adnkronos) – Indagine federale per traffico sessuale, violenza sessuale e sollecitazione e distribuzione di narcotici e armi da fuoco illegali per i ...sulpanaro