Cristiana Capotondi | “Cosa vorrei che mia figlia imparasse da me”

(Di martedì 26 marzo 2024) “Come genitore sono ben cosciente di aver avuto in regalo la possibilità di accompagnare un essere umano nella vita, che non mi appartiene e che cerco di proteggere il più possibile dagli effetti collaterali di scelte professionali che sono le mie, tra cui ovviamente la mediaticità e il mio essere così esposta pubblicamente. E’ chiaro che la mediaticità continuerà a far parte della mia vita e che miaci dovrà fare sempre i conti, ma cercherò di spiegarlesignifica senza che le provochi dei traumi. Dall’altro lato l’indipendenza, l’emancipazione, la determinazione, l’ambizione che sono comprese nel mio essere, nel mio carattere spero che siano da lei sentite come naturali. E spero che -che nel mio modo di essere una donna è un po’ un limite - abbia voglia di farsi aiutare. Sono contraria alla scuola di pensiero che ...