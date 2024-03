Crisi Mar Rosso | impatto anche sulle crociere | Codici | “Chi ha prenotato un viaggio è bene che si informi su eventuali modifiche”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 26 marzo 2024) Come va ormai ripetendosi da anni rispetto ai tragici eventi – in special modo bellici – legati alla politica estera, i attesa di soluzione che tardano a palesarsi, nel frattempo resta alta la tensione nel Mar. Una situazione che sta avendo pesanti ripercussioni, ci sono conseguenzeper il settore dellee su questo si concentra l’intervento dell’associazioneMar, il: “In questi casi bisogna tenere in considerazione tutto e per tutto intendiamoper chi hauna crociera” “La situazione nel Marè estremamente delicata – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di– ed è difficile fare previsioni. Ovviamente c’è una scala di ...