Cosa bere con la colomba di Pasqua | grandi classici e abbinamenti insoliti tra vino | birra e cocktail

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 26 marzo 2024) Ne abbiamo assaggiate tantissime, mai come quest'anno. Ovviamente stiamo parlando delle colombe, tra i simboli gastronomici più trasversali del periodole che ci accingiamo ad affrontare. Che siano colombe artigianali o colombe industriali, vogliamo consigliarvi anche qualda abbinarci, a partire, ovviamente dalclassica e Moscato: un abbinamento che non delude mai Non lo ripeteremo mai abbastanza: dolce con dolce. E in Italia di certo non siamo secondi a nessuno per varietà e qualità dei vini da dessert. Partiamo da un grande classico, con il rischio concreto di essere anche banali: come per il panettone, anche per lapossiamo fare riferimento con assoluta tranquillità a un ottimo Moscato d'Asti. C'è l'imbarazzo della scelta: se vogliamo una versione più fresca e ...