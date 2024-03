Corte dei conti chiede 4 milioni a politici valdostani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Ci sono anche l'attuale presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin (Uv), la senatrice Nicoletta Spelgatti (Lega) ed Emily Rini (FI), consigliera del ministro Tajani, tra i 16 destinatari degli inviti a dedurre in corso di notifica da parte della procura regionale delladei. La contestazione totale è di 4di euro e riguarda presunte irregolarità, tra il 2017 e il 2018, a carico di membri di due giunte regionali dell'epoca nell'applicare i criteri per erogare contributi per le rassegne zootecniche. Coinvolti anche due attuali assessori regionali e cinque consiglieri. Ha indagato la guardia di finanza.