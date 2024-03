Corriere dello Sport – ecco tutte le ipotesi E la Roma ci guadagnerebbe!

(Di martedì 26 marzo 2024) 2024-03-26 09:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal: Tornerà, sì, vedrete che tornerà. Magari subito dopo l’Europeo. Ma dove può andare davvero Zaniolo? Vediamo di capirlo, partendo dalla sua situazione contrattuale: il cartellino è di proprietà del Galatasaray, che l’estate scorsa lo ha ceduto all’Aston Villa in prestito per 3,5 milioni con obbligo di riscatto a 27 vincolato all’80% dei minuti giocati in stagione. A oggi Nicolò in Inghilterra non è… a rischio di trasferimento definitivo perché è apparso in 31 partite su 40 tra campionato e coppe ma avuto davvero poco spazio. Basti pensare che la sua ultima partita da titolare in Premier League risale addirittura al 5 novembre. Può essere insomma interesse di tutti, Galatasaray compreso, trovare una soluzione ...

