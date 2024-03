Coppa del Mondo di Ritmica | splendida Sofia Raffaeli fa bis sul podio

(Di martedì 26 marzo 2024) Atene – Due splendide medaglie che brillano al collo di, ancora una volta. L’Azzurra, già qualificata per le prossime Olimpiadi di Parigi, prosegue la cavalcata daindelLa stella della Nazionale Italianaha conquistato due argenti nell’ultima tappa di Atene, della competizione iridata. Il cerchio e la palla sono state le specialità del successo personale. Ma l’Italia ha festeggiato le splendide Farfalle Azzurre che, sempre ad Atene, sono salite sulquattro volte. Nella gara del concorso generale hanno vinto la medaglia di bronzo, mentre nell’esercizio dei 5 cerchi hanno vinto un meraviglioso oro. Sono arrivati poi due argenti, uno nel misto con nastri e palle. Felicissime le Azzurre Alessia Maurelli, Martina Centofanti, ...

nell’ultima amichevole prima della Coppa delle Nazioni 2024, che inizierà mercoledì prossimo a Montreux, in Svizzera, l’Italia di Alessandro Bertolucci ha risposto presente. A Novara , dove a ... (oasport)

Va in archivio la seconda gara stagionale della Coppa del Mondo 2023- 2024 di sci velocità : a Vars , in Francia, nel recupero della tappa di Formigal, arriva una doppia affermazione italiana con le ... (oasport)

No al ‘Giuliani’ di Torrette per motivi di ordine pubblico, finalmente, la Figc ha trovato una sede , grazie anche alla disponibilità della Jesi na calcio VALLESINA, 26 marzo 2024 – La finale di ... (vallesina.tv)

In Svizzera il titolo nazionale di gigante è di Meillard, Gisin retrocede nella 2^ manche e in slalom spunta Good - Senza Marco Odermatt al via, con Thomas Tumler fuori, esulta il 2° classificato della generale di Coppa del Mondo, nonché vincitore del gigante delle finali a Saalbach: battuto Gino Caviezel, argento ...neveitalia

"Se torni a Rosario uccidiamo un tuo familiare". Di Maria minacciato dai narcos - La famiglia di Di Maria ha ricevuto un ultimatum nel quale si annunciano ritorsioni nel caso in cui El Fideo torni a giocare con la maglia del Rosario Central ...ilgiornale

Coppa di Parma Igp: il fatturato al consumo tocca i 73 milioni di euro - Nel 2023 cresce il volume del prodotto certificato, che supera i 2 milioni di chilogrammi (+7%). Molto positive le performance relative all’export, con il Canada che sfiora la metà della quota comples ...distribuzionemoderna.info