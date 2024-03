Cooperative in Campania | 11 mila occupati e giro d’affari da 1 mld Ma diminuiscono quelle di giovani

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 26 marzo 2024) Inla cooperazione occupa circa 11persone, di cui 4.300 in gravi situazioni di disagio, e realizzano unche raggiunge quasi un miliardo di euro. Sono i dati resi noti in occasione dell’assemblea di Confche ha preso il via oggi a NAPOLI e che si concluderà con il rinnovo delle cariche sociali. La cooperazione inè presente in tutti i settori sia tradizionali che innovativi ed è radicata, in particolare, in ambito agricolo e nella filiera della salute dove rappresenta il 22,1 per cento del totale degli addetti del settore privato. Il contributo occupazionale della cooperazione raggiunge il 68,2 per cento nel comparto dell’assistenza sociale residenziale e l’88,7 per cento nel comparto dell’assistenza sociale non ...