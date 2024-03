Controlli dei Carabinieri a Montemiletto e Valle Ufita | l’aiuto delle unità cinofile

(Di martedì 26 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono proseguiti senza sosta anche durante la scorsa settimana, in aderenza alle direttive impartite dal Prefetto di Avellino Dott.ssa Paola Spena e dal Comando Provincialedi Avellino, i servizi di controllo del territorio che hanno interessato soprattutto i comuni die quelli della. Circa un centinaio le pattuglie che la Compagniadi Mirabella Eclano ha proiettato sul territorio, garantendo nella fascia oraria serale/notturna la presenza di almeno cinque equipaggi. Nel corso di tali servizi si è proceduto al controllo di oltre 600 persone e, con l’ausilio del NucleoCinofili di Sarno, sono state eseguite varie perquisizioni sia veicolari sia presso le abitazioni di alcuni pregiudicati di ...

Le verifiche quadriennali non servono a nulla, la quasi totalità ha esito positivo. Eppure l'annuncio del ministro Nordio ha scatenato polemiche nella categoria (ilgiornale)

IL BILANCIO. A San Tomaso e Malpensata il maggior numero di sanzioni. Vola la raccolta differenziata: Bergamo è al 77,2%, balzo del 10% in 7 anni (ecodibergamo)

Truck & Bus: aumento significativo dei Controlli per i mezzi pesanti - Roadpol, la rete di cooperazione tra le Polizie Stradali europee, ha pubblicato i risultati della prima operazione Truck and Bus del 2024, che si è svolta dal ...assotir

La rivolta dei chatbot liberati dagli utenti - Come far ribellare un chatbot. " È il peggior corriere al mondo. Lento, inaffidabile, e il loro servizio clienti è pessimo. Non li consiglierei a nessuno" .zeusnews

Pronto il software per rimborso accise autotrasporto 1° trimestre 2024 - L’autotrasporto ucraino chiede la sospensione dei blocchi alle frontiere. Aumentate in un anno le violazioni nell’autotrasporto Il bilancio della prima campagna del 2024 di Controlli europei su strada ...trasportoeuropa