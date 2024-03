Continua il calo delle compravendite Ma il nuovo regge meglio dell’usato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) Un 2023 più di ombre che di luci, con un numero di case vendute intorno alle 26.500 unità (indel 10,3% sul 2022). E le previsioni sul 2024 che indicano ancora un mercato in frenata ma meno accentuata (-4,3%). Se si considerano solo le nuove abitazioni, che rappresentano circa il 10% dell’offerta residenziale su Milano, l’offerta ha subìto undel 5,3% sul 2022. "Oggi in città gli alloggi nuovi sul mercato non superano le 5mila unità – ragiona Giuseppe Crupi, Ceo di Abitare Co. –, I cantieri in attività, con più di 10 appartamenti in costruzione, sono 68, di cui una decina avviati nei primi mesi del 2024. In questo scenario si stima che la domanda potenziale per Milano potrebbe assorbire, senza rischi di surplus dell’offerta, almeno 7.500–8mila abitazioni nuove". Ledi nuove abitazioni (poco meno di 5mila) ...