Consar Falardeau non ce la fa | preso Raptis

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Col 3-0 corsaro conquistato a Pineto, laRavenna si è assicurata il 4° posto al termine della regular season. Con questo traguardo, i giallorossi si sono guadagnati l’accesso ai quarti di finale dei playoff dove affronteranno Prata al meglio delle due vittorie su tre. La serie comincerà subito. Gara1 è in calendario per giovedì sera, alle 20, al Pala de André. Per l’occasione, lasi presenterà in campo con un volto nuovo, ovvero quello dello schiacciatore ellenico Alexandrosche, nel roster, prende il posto del canadese, infortunatosi seriamente al mignolo di una mano. Classe 2000,, che gravita nel giro della nazionale greca, è cresciuto nell’Olympias Patrasso, poi ha giocato 4 stagioni nel Panathinaikos, con cui ha vinto 2 scudetti, e la scorsa annata ha militato ...