Conoscere insulina ormone del dopo pasto Insulino resistenza

(Di martedì 26 marzo 2024) L’e’ l’del. Viene stimolata dall’ aumento della glicemia, concentrazione del glucosio nel sangue. Il glucosio viene dai carboidrati (pane, pasta, pizza, frutta, patate, cereali, legumi, dolci, zucchero, miele…verdura…). L’viene prodotta dal pancreas ed ha la funzione di far entrare il glucosio dal sangue dentro ogni cellula del nostro organismo. Per esercitare la sua funzione, l’trova un suo recettore posto sulla membrana cellulare. Il recettore e’ come una porta che va aperta per far entrare il glucosio nella cellula. Se non e’ presente il recettore, l’non può svolgere la sua funzione. Quindi il glucosio non può entrare dentro la cellula e resta nel sangue. Così aumenta il valore della glicemia. Il recettore ...