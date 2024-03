Conoscere è necessario per capire Migranti | storie e speranze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Nello scorso mese di febbraio, noi studenti della secondaria di primo grado di Marsiliana abbiamo partecipato a un progetto chiamato "I percorsi dell’altro", organizzato dalla professoressa Elena Vellati dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea (Isgrec). Il percorso, articolato in due incontri, ha affrontato la tematica dell’immigrazione, a partire dallo studio di un caso locale: l’esperienza del Centro di pronto intervento socio-sanitario della Rugginosa, a Grosseto. Il passaggio deidal centro è testimoniato da una serie di scritti e disegni, che l’Isgrec ha conservato in un archivio. Nel primo incontro con la professoressa Vellati abbiamo avuto la possibilità di vedere questi documenti, che restituiscono drammi edi chi, arrivato in Italia, attendeva di fare domanda d’asilo o, in alcuni casi, aspettava ...