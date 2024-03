Confermata la data di lancio del Realme 12x 5G fuori dalla Cina

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di martedì 26 marzo 2024)ha di recente svelato inil suo nuovo gioiello, il12x 5G. Ora, questo dispositivo si appresta a conquistare il mercato indiano. Il produttore, infatti, ha ufficialmente dichiarato che il nuovo device sarà lanciato in India il prossimo 2 aprile. Il dispositivo è già stato lanciato in diretta su Flipkart, svelando alcuni dettagli chiave: si è appreso che sarà alimentato da un processore MediaTek Dimensity 6100+, garantendo prestazioni fluide e supporterà la ricarica SuperVOOC da 45W. Il12x 5G è destinato ad essere il primo smartphone 5G nel suo segmento in India, offrendo una scelta di colori tra verde e viola. Si prevede che ulteriori dettagli sulle specifiche e sulle funzionalità del dispositivo saranno rilasciatisocietà nei prossimi giorni. Nel frattempo, è ...