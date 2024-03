Concorsopoli in Umbria I pm | Marini e Bocci Non ci fu associazione per delinquere

(Di martedì 26 marzo 2024) Fu l’inchiesta che sconvolse la politica regionale umbra. Portando l’allora presidente della Regione, Catiuscia(Pd), alle dimissioni e aprendo, di fatto, all’epocale svolta di colore nel cuore verde d’Italia che, alle successive elezioni - anticipate - scelse di battere a destra a trazione Lega. Secondo l’inchiesta a Perugia agì una cupola che decideva a tavolino le sorti nella sanità regionale, con assunzioni e promozioni gestite in base alle richieste della politica. Una trentina gli imputati per i quali il processo di primo grado, ribattezzato, sta arrivando alle battute finali dopo cinque anni. Nel corso della requisitoria, i pm Mario Formisano e Paolo Abbritti hanno riscritto, in parte la storia iniziata nella primavera del 2019. La pubblica accusa ha chiesto l’assoluzione dall’ipotesi più grave di ...

