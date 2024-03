Concorsopoli in Umbria | chieste condanne per 23 imputati Marini rischia 2 anni

(Di martedì 26 marzo 2024) Perugia, 26 marzo 2024 -per 23, con pene che vanno da un anno e quattro mesi di reclusione a tree quattro mesi, sono statedalla Procura di Perugia nell'ambito del processo che vede coinvolte una trentina di persone per la presunta manipolazione di concorsi banditi dall'Azienda ospedaliera di Perugia e dall'Usl1. Tra glil'ex presidente della Regione, Catiusciae l'allora sottosegretario all'Interno e segretario regionale del Partito democratico Gianpiero Bocci. Per entrambi i pubblici ministeri Paolo Abbritti e Mario Formisano avevano chiesto ieri l'assoluzione dall'accusa di associazione per delinquere. L'inchiesta nel 2019 portò alle dimissioni della presidente della Regione ...

