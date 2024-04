Concorso per 30 Posti da Infermiere al Fatebenefratelli Sacco di Milano

Leggi tutta la notizia su posizioniaperte

(Di martedì 26 marzo 2024) La richiesta di Infermieri nel nostro Paese è sempre molto alta, ma in questo caso l’opportunità Offerta dall’ASSTdiè veramente elevata: l’Ospedale ha infatti indetto da pochi giorni unPubblico per assumere a tempo indeterminato ben 30 Infermieri. La Scadenza del Bando è fissata al 15 Aprile 2024 alle ore 16:00, quindi vediamo subito i Requisiti per partecipare e come fare la Domanda. Intanto, in questo link trovi il Bando integrale del. Requisiti per la Partecipazione alOltre ai prerequisiti fondamentali richiesti per la partecipazione al, quali aver raggiunto la maggiore età, essere cittadini italiani o di uno stato membro dell’Unione Europea, e non avere condanne penali pregresse, ci sono ...