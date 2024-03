Concerti 2025 Pinguini tattici nucleari | la data di Ancona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 26 marzo 2024), 26 marzo 2024 - Isbarcano anche adcon il loro ‘Hello world - Tour stadi'. Dopo i tanti sold out per il tour indoor nei palazzetti, che partirà il 3 aprile da Jesolo, la band dei record si prepara a cavalcare ilcon una nuova serie dinegli stadi. Nove le prime date annunciate per il tour del, dopo l'incredibile debutto negli stadi che ha segnato il 2023 come l'anno d'oro della band, sempre al vertice di tutte le classifiche e con oltre un milione di biglietti venduti in un solo anno. Nel capoluogo dorico ed esattamente allo stadio del Conero Iapriranno l’estate, il 21 giugno per poi ...