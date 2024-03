Con “Stasera Duomo!” tornando a Napoli le aperture straordinarie

(Di martedì 26 marzo 2024) Aarriva “!”, un percorso integrato alla scoperta dei luoghi più belli e suggestivi, visitati da turisti provenienti da ogni parte del mondo. Dopo il successo di “Luce di“, la cattedrale diriapre le porte per le visiteserali in collaborazione con Cappella e Museo del Tesoro di San Gennaro,

Martedì 26 e mercoledì 27 marzo 2024: Canale 5 trasmette, per la prima volta in chiaro, nel corso di due prime serate, i sei episodi - tre per ciascuna serata - della seconda stagione di ... (today)

Trasmessa da Rai 1 a partire dalla scorsa settimana, la seconda stagione di " Studio Battaglia " è composta da tre puntate, la seconda delle quali va in onda oggi, martedì 26 marzo 2024, con tre ... (today)

Torna su NOVE stasera , martedì 26 marzo 2024, alle ore 21,25, la serie crime Faking It Bugie criminali condotta da Pino Rinaldi. L’episodio che andrà in onda sarà intitolato Il naufragio del Costa ... (ascoltitv)

Studio Battaglia, la seconda puntata Stasera in tv (martedì 26 marzo): Nina è incinta ma Leo non lo sa - Torna Stasera in tv su Rai 1 la seconda puntata della seconda stagione di “Studio Battaglia” con Lunetta Savino, Barbora Bobulova e Miriam Dalmazio. Pagelle ascolti tv, top e flop ...ilmessaggero

Napoli, «Stasera, Duomo!»: dal primo aprile ritornano le visite serali nella Cattedrale - Ritornano le aperture serali straordinarie del Duomo di Napoli, della Cappella e Museo del Tesoro di San Gennaro, della Cappella del Tesoro Vecchio e della Basilica di Santa Restituta.ilmattino

ISERNIA – Concerto di Pasqua, Amedeo Minghi si racconta: parla del suo nuovo tour e del suo nuovo disco - ISERNIA - A pochi giorni dal suo arrivo in Molise per il concerto in programma domenica prossima, giorno di Pasqua, all’Auditorium ...molisenetwork