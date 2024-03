Con Mollica o Senza apre a Roma | fila lunghissima per il primo panino della capitale con mollica!

(Di martedì 26 marzo 2024) Ha inaugurato lo scorso 23 marzo il nuovo punto vendita di Con? a, in piazza di Pietra 62. All’inaugurazione unaper prendere ilgastronomia più famosa d’Italia. «Non è venuto proprio nessuno», ha ironizzato Donato De Caprio titolare del format che in Italia conta tre punti vendita: a Napoli, a Milano e ora nella. Tutto era organizzato alla perfezione – anche la torta con l’immagine del Colosseo – per accogliere i clienti, gli aficionados social di De Caprio, e i curiosi che si erano imbattuti nella solitainterminabile. «Sono quasi le nove (di sera, ndr) e c’è ancora tanta gente», dice De Caprio nel video che documenta l’inaugurazione. E poi continua ...

