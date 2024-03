“Con Decaro dalla sorella del boss | non ha mai smentito” Emiliano inguaia la sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 26 marzo 2024) Micheletiene il punto sull'incontro con ladelCapriati a cui ha partecipato con lui anche l'attuale sindaco di Bari, Antonio, allora assessore. Il governatore pugliese, nonostante la smentita del primo cittadino dopo il suo racconto, non fa retromarcia e delinea il quadro di quanto successe, ribadendo le sue parole dei giorni scorsi: “Io - dice al Corriere della Sera - questo fatto di quando conandammodi Capriati dopo che lui era stato minacciato per la chiusura al traffico di quel pezzo di Bari vecchia l'avevo già raccontato mille volte, senza che nessuno ne rovesciasse il senso com'è stato fatto nelle ultime ore. Alcune di queste volte l'avevo raccontato anche alla presenza di Antonio, che non aveva avuto nulla da ...