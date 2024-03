Como | in Zambia i computer rigenerati dal Centro San Martino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024), 26 marzo 2024 - Cinquantadagli utenti delDiurno del Sandisono stati donati alla Pacar School Foundation in. L’attività rientra in “Nuovo Social” progetto promosso da La Mongolfiera Odv, una delle associazioni che nell’ambito del Coordinamento comasco per la Salute mentale collaborano con Asst Lariana che, grazie a volontari, offre tre volte a settimana lezioni di informatica, elettronica, inglese e grafica agli utenti della struttura. Tra le attività è stato avviato anche “Nuovo Social” il laboratorio di rigenerazione diusati da donare a enti e realtà che ne abbiano bisogno. “L’obiettivo principale del progetto è aiutare gli utenti nella gestione del loro tempo e contestualmente ...