Como | 60enne trovato morto in casa | il cadavere era lì da tempo

(Di martedì 26 marzo 2024)– Il corpo, ormai senza vita da, di un uomo di 60 anni, è statoall’interno della sua abitazione, un appartamento di via Brambilla 53 a. La polizia locale, intervenuta con i vigili del fuoco per consentire l’apertura della porta, è stata chiamata dai vicini di, che da qualchenon vedevano l’uomo, e che avevano iniziato a sentire cattivi odori provenire dall’abitazione, unadel Comune. Il sessantenne, di origine marocchina, era adagiato sul letto, già in stato di decomposizione. La porta era regolarmente chiusa, lain ordine, e la prima impressione è che l’uomo possa essere stato colpito da un malore nel sonno. Il magistrato di turno della Procura di, ha disposto il trasporto della ...

