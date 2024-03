Come risparmiare sul gas | 4 consigli utili

Anche per il 2024 è confermata la somma complessiva di 2 milioni di euro, da ripartire fra le province in proporzione al numero degli abitanti e all’estensione del territorio (ilgiornale)

Approfitta del l’offerta speciale di Sky per la fibra ottica: attivazione e canone mensile a prezzo scontato per un anno. Incluso nel pacchetto anche il modem WiFi Hub e la libertà di cambiare ... (pantareinews)

Incubo caro bollette. risparmiare si può. Famiglie e aziende nei gruppi d’acquisto - Il mercato libero e il ritorno dell’Iva al 22% hanno messo in crisi i pratesi. Mettendosi insieme si riescono ad avere prezzi bloccati e "sicuri". Estra ha già sottoscritto accordi con sindacati e ass ...lanazione

Rise of the Ronin: acquistalo a prezzo scontato con Instant Gaming - In questo articolo vi spiegheremo Come acquistare Rise of the Ronin a prezzo scontato grazie alle carte PSN Store, facilmente reperibili su Instant Gaming.tomshw

Come avviare rapidamente le app su Windows 11 utilizzando le scorciatoie da tastiera - Come utilizzare i collegamenti sulla barra delle applicazioni per aprire le app Uno di fantastiche funzionalità della barra delle applicazioni di Windows 11 è la possibilità di aggiungere ad esso le ...finanzanews24