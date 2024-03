Come nella prima guerra mondiale L' allarme di Cacciari

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 26 marzo 2024) Una serie di malintesi che hanno portato a unache nessuno voleva. Massimoparla nel corso della puntata di Tagadà in onda il 26 marzo e sottolinea i rischi che l'Europa sta correndo. Per questo è necessario correre ai ripariche sia troppo tardi. "Se non si vuole indicare la sostanza del conflitto e vedere seriamente se è possibile risolverlo in modo politico-diplomatico è evidente che ci sarà un'escalation propagandistico-ideoloogica che condurrà alla catastrofe. Com'è successo nel 1914. Anche nel '14 non c'era un Hitler che voleva conquistare l'Europa. Anche nel 1914 c'è stata una serie infinita di malintesi per cui, a un certo momento, è scoppiata unache,sostanza, nessuno voleva".ò