Come la cultura della pizza si è diffusa in tutta Italia

(Di martedì 26 marzo 2024) Dicie pensi a Napoli. La connessione sembra attivarsi quasi in automatico nella testa di tutti e solo negli ultimi anni ha iniziato – per lo meno tra i consumatori – a lasciar spazio anche ad altre varianti. Sebbene la focaccia condita più famosa del mondo nell’immaginario comune sia fortemente legata alla città partenopea, la storiasua diffusione dentro e fuori dai confini campani è legata soprattutto a un’altra località, meno conosciuta e situata nell’entroterraCostiera Amalfitana, Tramonti. Da qui in molti sono emigrati, esportando la tradizionale produzionemozzarella Fior di Latte e, con essa, anche la, espandendone la conoscenza fuori regione e oltre i confinini. Da Tramonti alla conquista del mondo«Abbiamo circa duemila esercizi dislocati ...