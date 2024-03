Come funziona la truffa dell’anello d’oro ai danni degli automobilisti | a cosa bisogna stare attenti

(Di martedì 26 marzo 2024) Chiedono soldi in prestito e offrono in pegno un prezioso "d'oro" in segno di buona fede, quattrotori denunciati in provincia di Piacenza.ladell'anello.

Neuralink di Elon Musk ridà la vista ai ciechi Annalisa Minetti: "Sogno di vedere i miei figli" - Annalisa Minetti commenta la possibilità che Neuralink di Elon Musk possa ridare la vista ai ciechi e dice che se sarà sicuro si candiderà per provarlo.gazzetta

Un anno di Antimafia, la relazione di Cracolici: "Il modello dell'Agenzia beni confiscati non funziona" - Cracolici: "Il modello dell'Agenzia beni confiscati non funziona" "Il modello organizzativo dell'Agenzia ... circa il 60 per cento. Così Come alto è il numero di imprese tolte ai boss, ma allo stesso ...agrigentonotizie

AMD svela in Cina nuove CPU per socket AM5 e AM4: Ryzen 8000F e Ryzen 5000XT - 26 MAR R-Go: un mouse, una tastiera e un supporto per laptop da un'azienda specializzata nello sviluppo di prodotti ergonomici HONOR Magic6 Pro: Come funziona Magic Portal, il modo ''intelligente'' di ...hwupgrade