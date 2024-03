Coltivazione di cannabis indoor a Gragnano | 22enne denunciato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 26 marzo 2024)di, l’indagato aveva nove piante, due lampade e il materiale necessario per ladi. I carabinieri della locale Stazione hannoper produzione di stupefacenti undel posto già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto nove piante di, due lampade ad alta intensità. Presente anche materiale vario per la. In una parete esterna all’abitazione, rinvenute tredici dosi di cocaina e sessanta di crack. Per il 24enne una denuncia in stato di libertà. Se ti va lascia un like ...