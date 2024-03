Colpo di scena La Stosa Virtus esonera Lasi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Scossone in Piazzetta Don Perucatti. La doppia sconfitta consecutiva contro Casale Monferrato e Saronno, in due gare fondamentali per il raggiungimento dei playoff, costa la panchina dellaa coach Maurizio. A quattro giornate dal termine del play in gold la societàil coach che nel giugno scorso, subentrando a Franceschini proprio in questo periodo, conquistò la promozione in serie B interregionale battendo ai playoff Quarrata. Per le ultime sfide della seconda fase il presidente Bruttini e il ds Voltolini hanno deciso di affidarsi agli assistenti Francesco Braccagni e Edoardo Ceccarelli che siederanno sulla panchina senese già dalla trasferta di domani a Pavia con l’obiettivo di centrare la qualificazione playoff. Non sarà semplice per laperché San Miniato, grazie alla vittoria a Gazzada, ha ...