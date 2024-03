Colpito da infarto | ma l’ambulanza è senza medico | morto 62enne

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 26 marzo 2024) A bordo del mezzo di soccorso c’erano solo infermieri. Quando il paziente è arrivato in ospedale, non c’era ormai più nulla da fare.da– Ilcorrieredellacittà.com L’unica ambulanza medicalizzata della città era impegnata in un altro codice rosso a 40 chilometri di distanza.da, viene soccorso da un’ambulanzaè arrivataa bordo e per un uomo di 62 anni,da unfulminante, non c’è stato nulla da fare. E’ quanto accaduto a Lamezia Terme la scorsa domenica mattina. A bordo del mezzo di soccorso c’erano soltanto infermieri, che hanno tentato invano di rianimarlo. Le ...