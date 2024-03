Colombe e uova di cioccolato per Pasqua | come non farsi fregare | i 5 consigli per scegliere i prodotti migliori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Con laalle porte, il mercato è esploso con un’ampia varietà didi, promettendo momenti di gioia e condivisione. Ma dietro le confezioni colorate e allettanti, spesso si celano compromessi sulla qualità. Per evitare brutte sorprese, è essenziale seguire nella fase di acquisto una serie di criteri essenziali. Prima di tutto, bisogna far caso ai prezzi reali delle. Mai soffermarsi solo su quello di vendita. Il costo al kg posto sugli scaffali potrebbe rendere evidente un fenomeno: la Shrinkflation, ovvero la riduzione delle dimensioni di un prodotto senza una corrispondente diminuzione del prezzo al kg. In soldoni: un packaging uguale, ma all’interno un alimento con un peso inferiore. Un giochetto a discapito degli ignari consumatori, che potrebbero mettere nel ...