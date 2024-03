Colleferro L’Amministrazione Comunale | «Da Rocca sulla discarica e sugli inceneritori affermazioni gravi e prive di contesto…»

Colleferro, minaccia e aggredisce la ex: scatta il braccialetto elettronico per un 41enne - Divieto di avvicinamento alla ex moglie, con l'applicazione del braccialetto elettronico, per un 41enne di origini nigeriane, residente a Colleferro, accusato di maltrattamenti in famiglia. Ad eseguir ...rainews

Colleferro: “Da Rocca sulla discarica e sugli inceneritori affermazioni gravi e prive di contesto” - R iceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione Comunale di Colleferro sulle dichiarazioni del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, riguardanti la discarica di Colle Fagiolara e gli ...montiprenestini.info

Cieffe cresce del 32% e acquisisce il 35% di Confezioni Manu - L'azienda cremonese, partner dei brand del lusso nella confezione di capi di alta gamma, ha chiuso il 2023 con un fatturato di 53 milioni di euro e ha acquisito il 35% della realtà lombarda specializz ...it.fashionnetwork