Classifica musica italiana marzo 2024 | la top 10 del mese

Le ristampe degli AC/DC conquistano le classifiche - Gli AC/DC celebrano 50 anni di carriera! I festeggiamenti sono cominciati con la ristampa dei primi 9 leggendari dischi della band in vinile color oro in edizione limitata (Columbia Records/Legacy Rec ...radiowebitalia

musica - "Fottutissime promesse", il nuovo singolo di Her|Mess - Dal 29 marzo 2024 sarà in rotazione radiofonica “Fottutissime promesse” (distribuito da Ada Music Italy), il nuovo singolo di HER|MESS disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 22 marzo.napolimagazine

Le ristampe in vinile color oro degli AC/DC vanno in Classifica - I festeggiamenti per i 50 anni degli AC/DC sono cominciati con la ristampa dei primi nove dischi della band in vinile color oro in edizione limitata (Columbia Records/Legacy Recordings). Di questi, “B ...rockol