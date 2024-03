Clamoroso De Ligt | «Addio al Bayern? C’è una cosa che spero…»

Tomb Raider Remastered Trilogy RECENSIONE | Un bundle Clamoroso - Nonostante i diversi capitoli a cui abbiamo assistito dopo il reboot del 2013, Lara ci porta nel passato con la nuova Tomb Raider Remastered Trilogy.gamesource

Pillole musicali: l'addio dei Beatles e la nascita degli Electric Light Orchestra - MASSIMO IAVARONE - Nel 1970 lo scioglimento dei Beatles lascia un grande vuoto nella musica mondiale. Nascono gruppi ( specialmente nel nord Europa ) che provano a riprendere le sonorità dei quattro ...giornaledipuglia

Crunchyroll: ecco tutti gli anime in arrivo questa primavera - Crunchyroll ha annunciato la line up di anime in arrivo la prossima primavera, con ogni settimana più di 40 nuovi episodi di anime nuovi o in proseguimento sulla piattaforma.badtaste