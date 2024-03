Circuito Super Slam Under 12 e Under 14 sul campo da Tennis

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Ha preso il via sabato, sui campi del Ct Siena a Vico Alto, la terza prova del12 e14 con tabellone maschile e femminile in entrambe le categorie. "Sono molto orgogliosa che dopo molti anni un torneo giovanile di livello torni al nostro Circolo – ha dichiarato la presidente del Ct Siena, Giulia Collodel –. Sono anche molto soddisfatta della numerosa partecipazione dei nostri giovani". Oltre ai giovaniti di Vico Alto, nei 100 in tabellone figurano molti12 e14 degli altri circoli di Siena e della provincia. "Come Federazione – ha sottolineato il vicepresidente regionale Fitp, maestro Romeo Tanganelli – siamo contenti che una prova di ...