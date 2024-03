Cina | viaggi ferroviari di passeggeri +36 | 2% a gen-feb

(Di martedì 26 marzo 2024) Pechino, 26 mar – (Xinhua) – Ideiinsono aumentati del 36,2% su base annua nei primi due mesi del 2024, secondo i dati ufficiali. Secondo il ministero dei Trasporti, nel periodo in questione sono stati registrati 693,14 milioni didisulle retie del Paese. Il volume del trasporto merci su rotaia, un indicatore chiave delle attivita’ economiche, e’ diminuito dello 0,5% anno su anno, raggiungendo 805,87 milioni di tonnellate. I dati hanno anche mostrato che gli investimenti in immobilizzazioni dellanel settoreo hanno raggiunto i 65,2 miliardi di yuan (circa 9,19 miliardi di dollari) nei primi due mesi, con un aumento del 9,5% su base annua. (Xin) ...

Putin si prende l'investitura per altri sei anni e pensa subito a incollare in maniera più salda i rapporti con la Cina . Anzi, si sussurra che il suo primo atto da rieletto presidente sia proprio un ... (firenzepost)

C’era un ponte a Baltimora - Il crollo di un ponte lungo tre chilometri negli Stati Uniti, le contadine ucraine che continuano a coltivare i campi a 7 chilometri dal fronte, Donald Trump che «quota» sé stesso in Borsa, l’erede Ke ...corriere

viaggi di lusso: se piove nella meta in cui vai l’albergo ti paga - Un nuovo pacchetto di viaggio ideato da un albergo di lusso di Singapore permette di essere rimborsati in caso di pioggia: come funziona e costi ...siviaggia

A Gioia Tauro 150 chili di cocaina provenienti dalla Cina - Centocinquanta chili di cocaina sono stati sequestrati nel porto di Gioia Tauro dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria con il coordinamento della Procura reggina. (ANSA) ...ansa