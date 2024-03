Cina | scopriamo storico pettine in corno fatto a mano nel Fujian

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2024) Pechino, 26 mar – (Xinhua) – Ildie’ uno dei “Tre tesori di Fuzhou”, una citta’ della provincia orientale cinese del. Scoprite in questo video come vengono realizzati questi squisiti pettini per capelli. Agenzia Xinhua