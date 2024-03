Cina | satellite relay Queqiao-2 entra in orbita intorno alla Luna

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2024) Pechino, 26 mar – (Xinhua) – Ilrealy cinese-2 ha eseguito con successo la procedura di frenata in prossimita’ dellaed e’to nell’circumre, ha dichiarato ieri l’Amministrazione nazionale cinese per lo spazio (CNSA). Dopo circa 112 ore di volo, ilha iniziato a eseguire la frenata in prossimita’ dellaa una distanza di circa 440 chilometri dsuperficiere alle 12:46 (ora di Pechino) di ieri, ed e’to senza problemi nell’circumre 19 minuti dopo, ha dichiarato la CNSA. Regolando l’altitudine e l’inclinazione dell’circumre, il ...