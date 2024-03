(Di martedì 26 marzo 2024) Boao, 26 mar – (Xinhua) – L’dovrebbe crescere di circa il 4,5% nel, superando le cifre del 2023, e continuare a essere il maggior contributore allaeconomica globale, secondo unpubblicato oggi dal Boao Forum for Asia (BFA), che convoca la sua conferenza dela Boao, una cittadina turistica nella provincia meridionale cinese di Hainan. Secondo l’Asian Economic Outlook and Integration Progress Annual Reportdel forum, nonostante le diverse sfide economiche esterne, l’manterra’ un tasso direlativamente alto, sostenuto da consumi relativamente forti e da politiche fiscali proattive. (Xin) Agenzia Xinhua

Pechino, 08 mar – (Xinhua) – Gli organi procuratori della Cina hanno compiuto sforzi per garantire una crescita sana dei minori e per proteggere i diritti e gli interessi delle donne , ha dichiarato ... (romadailynews)

Cina: rapporto prevede crescita economia asiatica del 4,5% nel 2024 - Boao, 26 mar – (Xinhua) – L’economia asiatica dovrebbe crescere di circa il 4,5% nel 2024, superando le cifre del 2023, e continuare a essere il maggior contributore alla crescita economica globale, ...romadailynews

UBS rialzista sulle azioni Full Truck Alliance, avvia la copertura a Buy (acquistare) - Martedì UBS ha avviato la copertura su Full Truck Alliance Co. Ltd. (NYSE:YMM), piattaforma leader nel settore del freight matching in Cina, con un rating Buy e una copertura a Buy. Ltd. (NYSE:YMM), ...it.investing

La solitudine geopolitica dell’Africa - Molti attori internazionali si sono resi conto che, in termini geopolitici, l’importanza del continente nella politica mondiale crescerà nel corso del XXI ...huffingtonpost