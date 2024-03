Cina | ministro | promuove aggiornamento catene industriali | di fornitura

(Di martedì 26 marzo 2024) Pechino, 26 mar – (Xinhua) – Lacontinuera’ ad approfondire la cooperazione internazionale e a lavorare con le imprese di tutto il mondo perre l’dellee di, ha dichiarato ieri ildell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione Jin Zhuanglong. Con la promozione della nuovazzazione e l’accelerazione della costruzione di un sistema industriale moderno, sara’ liberato un forte impulso allo sviluppo, creando un ampio spazio per l’approfondimento della cooperazione internazionale in materia die di, ha riferito Jin al China Development Forum 2024. Il...

Pechino, 09 mar – (Xinhua) – La Cina adottera’ una serie di misure per stimolare l’occupazione poiche’ la domanda nel mercato del lavoro e’ in aumento, ha dichiarato oggi il ministro delle Risorse ... (romadailynews)

Pechino, 11 mar – (Xinhua) – “Benvenuti in Cina !”, cosi’ si e’ espresso oggi in inglese il ministro cinese del turismo Sun Yeli, illustrando le misure finalizzate a rendere piu’ ... (romadailynews)

Cdp: Salvini, troveremo quadra su nomine, Rava' 'non so chi sia' - Rumors sul managing director di Goldman come possibile Ceo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bergamo, 26 mar - 'Sicuramente' la maggioranza di ...ilsole24ore

Pirati informatici. Usa, Regno Unito e Nuova Zelanda accusano la Cina di cyberattacchi - Il Regno Unito annuncia nuove sanzioni contro la Cina. Nel mirino del governo i cyber-attacchi di responsabilità «di agenti ostili» provenienti da Pechino. Per il premier Rishi Sunak rappresenta «una ...informazione

Usa, Gran Bretagna e Nuova Zelanda accusano la Cina di gravi attacchi informatici. Pechino: “Calunnie dannose” - Il Regno Unito annuncia nuove sanzioni contro la Cina. Nel mirino del governo i cyber-attacchi di responsabilità «di agenti ostili» provenienti da Pechino. Per il premier Rishi Sunak rappresenta «una ...informazione