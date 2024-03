Cina | Hubei | scopriamo interno del sito di reperti di Qujialing

(Di martedì 26 marzo 2024) Wuhan, 26 mar – (Xinhua) – Il 22 marzo laha pubblicato un elenco delle 10 principali scoperte archeologiche del 2023, tra i quali figura ildidi, nella provincia centrale cinese dello. Ilrisale a un periodo compreso tra 5.900 e 4.200 anni fa ed e’ un importantedineolitici. Negli ultimi anni qui sono state scoperte rovine di strutture per l’irrigazione dei terreni agricoli e la conservazione dell’acqua. Si ritiene che le strutture fossero utilizzate per combattere la siccita’, immagazzinare l’acqua, distribuirla per l’uso quotidiano e irrigare i terreni agricoli. Cio’ indicherebbe che gli esseri umani preistorici hanno spostato il loro rapporto con le risorse idriche dalla difesa passiva al ...

