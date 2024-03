Cina | Fujian | studenti nazionali | statunitensi visitano Kuliang 2

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2024) Fuzhou, 26 mar – (Xinhua) – Una studentessa (davanti a destra) dell’Universita’ di Fuzhou parla con una studentessa statunitense (davanti a sinistra), della University of the Pacific, mentre, a Fuzhou, nella provincia sud-orientale cinese del, ieri 25 marzo 2024. Ieri gliprovenienti dagli Stati Uniti e dall’Universita’ di Fuzhou hanno partecipato qui a un evento di visita e comunicazione. Durante l’evento, hanno visitato i punti di riferimento storici die hanno appreso la storia degli scambi trae Stati Uniti., situata alla periferia di Fuzhou, all’inizio del XX secolo era una localita’ di villeggiatura estiva per stranieri. Dal 1886, persone provenienti da oltre 20 Paesi, tra cui Gran Bretagna, ...