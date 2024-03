Cina | fresa meccanica prodotta nel Paese sara’ spedita in Sicilia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2024) Tianjin, 26 mar – (Xinhua) – Unaa piena sezione (TBM) e’ recentemente uscita dalla linea di produzione nella municipalita’ settentrionale cinese di Tianjin. Verra’in Italia a sostegno di un progetto di linea ferroviaria che collega Palermo e Catania, in. La macchina, del peso di circa 2.300 tonnellate e lunga 251 metri, ha migliorato l’efficienza dei trafori, grazie a tecnologie avanzate per il risparmio energetico e la manutenzione intelligente, ha dichiarato Cai Hui, presidente della China Railway Engineering Equipment Group (Tianjin) Co., Ltd. (CREG), l’azienda che ha sviluppato e prodotto la. Il progetto della linea ferroviaria italiana fa parte degli sforzi delper sviluppare una rete ferroviaria sostenibile, e dovrebbe ...