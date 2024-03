Cina | ex presidente Federcalcio condannato a ergastolo per corruzione

(Di martedì 26 marzo 2024) L’exdellacinese, Chen Xuyuan, è statoall’per, nell’ambito di un giro di vite deciso da Pechino contro il malaffare nel calcio nazionale. Chen Xuyuan avrebbe approfittato della sua posizione per “accettare illegalmente somme di denaro da altre persone per un totale di 81,03 milioni di yuan“, ovvero 10,4 milioni di euro. Xuyuan è stato“all’per aver accettato tangenti, alla decadenza dei diritti politici a vita e alla confisca di tutti i suoi beni personali. Tangenti che hanno avuto gravi conseguenze per il settore calcistico cinese“. SportFace.

Stoccarda, 26 mar – (Xinhua) – Il motivo per cui Mercedes-Benz , la principale casa automobilistica di lusso tedesca, continua a investire in Cina e’ che l’azienda crede nel Paese e vede opportunita’ ... (romadailynews)

Doppio colpo per Trump: cauzione in calo, patrimonio segna record di $ 6,4 mld - L'ex presidente entra per la prima volta fra i 500 più ricchi al mondo del Bloomberg Billionaires Index, mentre la Corte d'Appello di New York riduce a 175 milioni la cauzione nel processo per truffa ...wallstreetitalia

Royal Caribbean, nuovo Beach Club in Messico - Royal Caribbean International porterà sulla mappa una nuova esperienza di beach club. La compagnia di crociere più grande del mondo ha annunciato l'ampliamento della sua offerta di destinazioni con il ...advtraining

Polemiche a Tokyo, arriva un ex comandante militare a capo del tempio di Yasukuni - Nel santuario vengono commemorati i morti per la patria nipponica. Ma alcuni di quelli che il Giappone considera martiri o eroi, per la Cina e la Corea del ...laprovinciapavese.gelocal