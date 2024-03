Cina | 7 milionesimo NEV di BYD esce da linea di produzione

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2024) Shenzhen, 26 mar – (Xinhua) – Il 7veicolo a nuova energia (NEV) prodotto da BYD, il principale produttore cinese di NEV, ieri e’ uscito dalladia Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong. L’auto era il modello Denza N7 e BYD e’ diventata la prima casa automobilistica al mondo a raggiungere unadi NEV di tale portata, ha dichiarato l’azienda. Le vendite di autovetture puramente elettriche di BYD hanno superato quelle di Tesla nel quarto trimestre del 2023, posizionandosi per la prima volta al primo posto a livello globale. BYD ha inoltre registrato vendite annuali di NEV per oltre 3,02 milioni di unita’ lo scorso anno, mantenendo la sua leadership nel mercato globale dei NEV. Secondo l’azienda, BYD ha venduto NEV in 78 Paesi e regioni del mondo e ha ...